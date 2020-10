EUA impõem novas sanções ao Irã, limitando compra de alimentos e remédios

Nesta quinta-feira (8), autoridades do Irã criticaram as sanções impostas pelos Estados Unidos em 18 grandes bancos do país. Para os iranianos, o bloqueio é uma tentativa norte-americana de acabar com os últimos canais que a nação do Oriente Médio possui para importar itens básicos essenciais. Através de sua conta oficial no Twitter, o Ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammed Javad Zarif, publicou: “em meio à pandemia de coronavírus, o governo dos Estados Unidos quer explodir nossos canais restantes para pagar por alimentos e remédios. Os iranianos irão sobreviver a essas últimas crueldades. Porém, conspirar para matar uma população de fome é um crime contra a humanidade. Os culpados e facilitadores – que bloqueiam nosso dinheiro – enfrentarão a justiça”.

