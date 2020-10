Joe Biden critica decisão de Trump de não participar de debate

O próximo encontro entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos deveria acontecer virtualmente no 15 de outubro de 2020, mas Trump desaprovou o novo formato

REUTERS/Brian Snyder/File Photo Biden da a entender que Trump estaria fugindo das perguntas dos eleitores



Nesta quinta-feira (8), o candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, e a diretora de comunicação de sua campanha eleitoral, Kate Bedingfield, divulgaram uma declaração sobre o debate previsto para acontecer de maneira virtual no dia 15 de outubro de 2020. O posicionamento é uma resposta ao pronunciamento do presidente Donald Trump, que criticou o formato do encontro e disse, em entrevista à emissora de televisão norte-americana Fox News, que não “perderia o seu tempo com um debate virtual”.

Diante da recusa do atual presidente dos Estados Unidos, Kate Bedingfield publicou em sua conta oficial no Twitter: “Donald Trump claramente não quer receber as perguntas dos eleitores – isso é lamentável, mas é a escolha dele. Joe Biden quer e nós encontraremos uma maneira de fazer isso no dia 15 de outubro”. O comunicado afirma ainda que, diferente do presidente, Biden estava preparado para aceitar a proposta de um debate virtual.

Donald Trump clearly doesn’t want to take questions from voters – that’s too bad but that’s his choice. Joe Biden is eager to, and we will find a way to do that on October 15th. https://t.co/7jK1VVO6yk — Kate Bedingfield (@KBeds) October 8, 2020

“Dada a recusa do presidente de participar em 15 de outubro, esperamos que a comissão de debates mova o encontro Biden-Trump para 22 de outubro, de forma que o presidente não possa fugir de sua responsabilidade. Os eleitores deveriam ter a chance de fazer perguntas para ambos os candidatos, diretamente. Todos os candidatos presidenciais desde 1992 participaram do evento e seria uma vergonha se Donald Trump fosse o primeiro a se recusar”, finaliza o texto.

Inicialmente, o encontro entre os concorrentes aconteceria de maneira presencial, como no primeiro. No entanto, o presidente Donald Trump e outros membros da Casa Branca foram diagnosticados com o novo coronavírus logo após o evento, o que aumentou a preocupação em relação à saúde e à segurança dos participantes. Para resolver a questão, a Comissão de Debates Presidenciais dos Estados Unidos definiu que o próximo debate seria realizado de maneira virtual.