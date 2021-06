Manada de elefantes selvagens se aproxima de grande cidade da China

Por motivos ainda desconhecidos, os 15 animais estão marchando há mais de um ano pelo país; eles já causaram danos estimados em um milhão de dólares em seu trajeto de 480 quilômetros

Reprodução Twitter China2ASEAN Toneladas de alimentos estão sendo separados para quando a manada chegar na populosa cidade de Kunming



Por motivos ainda desconhecidos, uma manada de 15 elefantes selvagens estão marchando há mais de um ano pela China. Eles já percorreram um total de 480 quilômetros passando por vilas e pequenas florestas e agora se aproximam da cidade de Kunming, habitada por 8,5 milhões de pessoas. Desde que partiram da Reserva Natural de Xishuangbanna, na fronteira com o Laos, os animais já invadiram uma concessionária de veículos, entraram em um depósito de grãos, devoraram milhos e abacaxis deixados em caminhões e causaram mais de um milhão de dólares em danos. Enquanto isso, eles continuam resistindo aos esforços das autoridades ambientais de desviá-los para áreas menos povoadas do país. O comportamento dos elefantes está chamando atenção dos especialistas, que especulam se eles se perderam, procuram comida ou estão simplesmente migrando sem motivo. A principal suspeita é que a movimentação da manada seja uma consequência da combinação entre esforços de conservação da espécie e diminuição do seu habitat: a população de elefantes da China pulou de 200 para 300 nos últimos anos, mas o desmatamento vem limitando o espaço onde eles naturalmente vivem. Apesar da situação ser preocupante do ponto de vista ambiental, a marcha da manada está sendo motivo de festa entre os chineses. Nesta quinta-feira, 3, os moradores de uma vila perto de Kunming receberam os animais com carrinhos repletos de milho. Outras toneladas de comida estão sendo preparadas para a chegada do grupo à cidade grande. Até a agência de notícias estatal Xinhua se referiu aos 15 elefantes como sendo um “grupo de turismo”. Porém, o governo chinês alertou que a população deve buscar manter distância dos animais, que podem ser perigosos com humanos.

15 wild Asian elephants in China’s Yunnan Province attract much attention of the country.The herd mysteriously left their traditional habitat&migrates northward for 400+km in months, even stray into human habitat.Local authorities are watching closely for the #WanderingElephants pic.twitter.com/c11lcS2tN4 — Ambassador Deng Xijun (@China2ASEAN) May 31, 2021