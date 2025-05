EUA pausam emissão de vistos de estudante para avaliar redes sociais de candidatos

Governo Trump tem como alvo várias universidades, acusando-as de serem progressistas ou até mesmo antissemitas, especialmente Harvard, onde proibiu a aceitação de ingressantes estrangeiros

O governo de Donald Trump suspendeu temporariamente a emissão de vistos de estudante enquanto se prepara para implementar uma nova política que exige uma análise mais minuciosa das contas de redes sociais dos candidatos, informou o portal “Politico” nesta terça-feira (27). O secretário de Estado, Marco Rubio, enviou um telegrama diplomático aos consulados dos EUA ordenando “com efeito imediato” que não agendem novas consultas para vistos de estudante ou de intercâmbio (categorias F, M e J) até que “novas diretrizes sejam emitidas”, o que ele estima que ocorrerá “nos próximos dias”. O governo Trump já havia introduzido certas exigências para monitorar a atividade em redes sociais, mas se concentrou principalmente nos estudantes que já tinham vistos e participaram de protestos pró-Palestina em várias universidades do país contra a ofensiva israelense na Faixa de Gaza.

De acordo com “Politico”, o telegrama “não especifica diretamente” que tipo de atividade de redes sociais será avaliada. Por exemplo, não está claro se a publicação de uma foto de uma bandeira palestina em uma conta na rede social X provocaria uma análise adicional. Quando questionada sobre isso, a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, disse em entrevista coletiva que o governo usará “todas as ferramentas” à sua disposição para analisar as pessoas que tentarem entrar nos EUA. “Todo país tem o direito de saber quem está tentando entrar e o que essa pessoa fez. Isso não é novidade”, explicou.

O governo Trump tem como alvo várias universidades, acusando-as de serem progressistas ou até mesmo antissemitas, especialmente Harvard, da qual pretende retirar todo o financiamento federal e onde proibiu a aceitação de estudantes estrangeiros. Como parte de sua política restritiva de imigração, o Departamento de Estado cancelou milhares de vistos, inclusive os de centenas de estudantes que participaram de protestos pró-Palestina.

