EUA pedem paz e civilidade para segundo turno das eleições no Brasil

Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, parabenizou o país por ‘exitoso’ primeiro turno

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO EUA pedem que as eleições sejam limpas e civilizadas em 30 de outubro



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, parabenizou o Brasil neste domingo, 2, pelo “exitoso” primeiro turno das eleições e expressou sua esperança de que o segundo turno seja realizado “com o mesmo espírito de paz e dever cívico”. Blinken expressou-se assim em sua conta no Twitter, naquela que é a primeira reação dos Estados Unidos às eleições no Brasil, cujo resultado será definido no segundo turno com uma disputa entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual governante, Jair Bolsonaro. “Felicitamos o povo e as instituições do Brasil por um exitoso primeiro turno das eleições e apoiamos o exercício do direito de eleger livremente seu próximo líder. Compartilhamos com o Brasil a confiança de que o segundo turno ocorrerá no mesmo espírito de paz e dever cívico”, disse Blinken. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), depois de apuradas 99,97% das seções eleitorais, Lula obteve 48,42% dos votos válidos, contra 43,20% de Bolsonaro. Como nenhum dos candidatos conseguiu alcançar mais da metade dos votos, um segundo turno terá que ser realizado em 30 de outubro para decidir quem será o próximo presidente do Brasil.

*Com informações da EFE