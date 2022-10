Guilherme Boulos é o deputado federal mais votado em São Paulo

Líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto recebeu 1.001.472 votos neste domingo, 2, liderando entre eleitos à Câmara dos Deputados

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/11/2020 Guilherme Boulos (Psol) é o deputado federal mais votado no Estado de São Paulo



Líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Guilherme Boulos (Psol) é o deputado federal mais votado no Estado de São Paulo. Eleito neste domingo, 2, no primeiro turno das eleições 2022, o futuro parlamentar recebeu mais de 1 milhão de votos, ficando à frente de candidatos à reeleição, como a deputada federal Carla Zambelli (PL), que foi a segunda mais votada entre os paulistas, com 946.244 votos, e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que somou 741.701 votos. Ao todo, Boulos recebeu o apoio de 1.001.472 eleitores e comemorou o resultado nas redes sociais. “Obrigado, São Paulo, pelos mais de 1 milhão de votos. Vamos juntos, para cima deles”, escreveu Guilherme no Twitter. Como a Jovem Pan mostrou, o político recebeu apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – que vai disputar o segundo turno à Presidência contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 5 de maio deste ano, no lançamento da pré-candidatura no Psol, o petista definiu Boulos como uma liderança importante para São Paulo e para o Brasil. “É extremamente importante que vocês elejam o Boulos. Uma extraordinária votação para que a gente possa ter uma posse ano que vem como deputado federal eleito por São Paulo para trabalhar para todo o povo brasileiro. Parabéns, Boulos, pela sua trajetória polícia, pelo teu caráter, pela teu comportamento ético, pelo teu compromisso”, declarou Lula, na ocasião. Ao longo da campanha, o líder do MTST assumiu o cargo de coordenador da campanha do ex-presidente em São Paulo. Além do candidato do Psol, outros nomes conhecidos também estão entre os mais votados em São Paulo: Ricardo Salles (640.918 votos); Delegado Bruno Lima (461.217); Tabata Amaral (337.873); Celso Russomanno (305.520); Kim Kataguiri (295.460); Ekira Hilton (256.903) e Delegado Palumbo (254.898), completando os dez mais votados no Estados.