Rodrigo Garcia reconhece derrota e agradece eleitores: “Vou continuar trabalhando pelo Estado que amo”

Atual governador de São Paulo ficou em terceiro lugar na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes com 18,49%

Divulgação/Governo de São Paulo Rodrigo Garcia optou por não discursar e se manifestou pelas redes sociais



O governador Rodrigo Garcia (PSDB) se manifestou sobre o resultado do primeiro turno das eleições em São Paulo. Pelo Twitter, Garcia reconheceu a derrota e agradeceu os eleitores e afirmou que continuará trabalhando pelo estado. O tucano, que tentou a reeleição, ficou em terceiro lugar com 18,40%. Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) disputarão o segundo turno. “Quero agradecer o carinho com que fui recebido durante nossa campanha e os votos recebidos neste domingo. Vou continuar trabalhando para o Estado que tanto amo. São Paulo, conte sempre comigo”, escreveu Garcia que não discursou após a apuração dos votos. A derrota do atual governador era prevista. Pesquisas do Ipec e do Datafolha colocavam Haddad e Tarcísio no segundo turno. Além disso, a eleição deste domingo também consolida o fim da dinastia do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no Estado, após 30 anos de governo tucano. O PSDB comandava o estado desde 1995. Garcia migrou para a legenda em maio de 2021 com o objetivo de disputar a reeleição após a saída de João Doria, que na ocasião almejava disputar a Presidência da República. No entanto, Doria desistiu da disputa após uma forte resistência dentro do próprio partido e deixou o Governo de São Paulo com alta taxa de rejeição e, por conta disso, a estratégia foi se dissociar do ex-governador. O segundo turno ocorrerá no dia 30 de outubro.