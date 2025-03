EUA planejam negociar acordos bilaterais que podem afetar o Brasil

Secretário de Estado norte-americano diz que estratégia visa promover uma maior ‘justiça’ nas relações comerciais globais, com a aplicação de tarifas recíprocas

EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que o país está aberto a negociar acordos bilaterais após a imposição de tarifas a seus principais parceiros comerciais, incluindo o Brasil. Segundo ele, essa estratégia visa promover uma maior “justiça” nas relações comerciais globais, com a aplicação de tarifas recíprocas. Rubio argumentou que a implementação dessas tarifas é fundamental para fortalecer setores estratégicos da economia americana, como o de alumínio, aço e semicondutores. Contudo, especialistas alertam que essa medida pode resultar em um aumento nos custos para os produtores dos EUA, além de pressionar a inflação interna.

As tarifas de 25% sobre aço e alumínio têm um impacto significativo no Brasil, que se destaca como um grande exportador desses produtos. Em resposta, técnicos dos ministérios brasileiros já iniciaram conversas com os Estados Unidos, buscando obter concessões que possam minimizar os efeitos das tarifas. Em 2018, o Brasil conseguiu negociar cotas que permitiram a exportação desses produtos sem taxas, mas a postura do governo Trump foi de resistência em relação a novas concessões. Além das tarifas sobre aço e alumínio, há a previsão de novas taxas que podem afetar produtos agrícolas e veículos, aumentando a preocupação entre os exportadores brasileiros.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA