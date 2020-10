EUA: Porta-voz da Casa Branca também testa positivo para Covid-19

A secretária de imprensa se junta à crescente lista de pessoas infectadas pela Covid-19 no círculo de Donald Trump, que está internado desde sexta-feira, 2, com a doença

EFE/EPA/Oliver Contreras / POOL Kayleigh McEnany é a porta-voz da Casa Branca



Porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany informou nesta segunda-feira, 5, que também testou positivo para Covid-19. Em comunicado publicado no Twitter, a secretária de imprensa disse que não apresentou sintomas da doença provocada pelo novo coronavírus e garantiu que não estava ciente do diagnóstico da assessora Hope Hicks antes de realizar uma coletiva na última quinta-feira, 1º de outubro. Em nota, McEnany revelou que iniciará o processo de quarentena e que pretende trabalhar de forma remota. “Como uma trabalhadora essencial, eu trabalhei de forma diligente para fornecer ao povo americano a informação necessária neste momento”, comentou.

A secretária de imprensa se junta à crescente lista de pessoas infectadas pela Covid-19 no círculo de Donald Trump, que está internado desde sexta-feira, 2, com a doença – ele pode ter alta em breve. Além dela, também testaram positivo a primeira-dama Melania Trump, o chefe da campanha republicana, Bill Stepien, e o senador Ron Johnson, entre outros. Uma reunião teria sido o foco do contágio entre os republicanos.