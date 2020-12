EUA: Quatro pessoas são baleadas durante tiroteio no Brooklyn

Testemunhas disseram que foram disparados de seis a sete tiros em rua residencial; não há informações de mortos

Reprodução/ New York Post

Na tarde deste sábado, 12, os moradores de Boerum Hill, em Nova York, levaram um susto com um tiroteio no meio da tarde. Segundo a polícia local, um suspeito saiu em alta velocidade em um sedã vermelho e atirou em pessoas que estavam na rua, atingindo quatro indivíduos. O porteiro de um dos prédios no local disse ter ouvido de cinco a sete tiros. “Estando do outro lado da rua da construção, pensei que era só um martelo ou algo assim. Então eu vi as ambulâncias e tudo o mais passando ”, Giovanni Rojas, 30, disse ao New York Post.

“Tem que ser alguma gangue. Essa é a única coisa que pode ser ”, disse um homem que não conseguiu entrar em seu prédio por causa da cena do crime. “Esses são os únicos idiotas que viriam aqui e atirariam nas pessoas hoje em dia”, completou. Outro vizinho relatou os momentos de pânico. “Tudo o que sei é que estava na minha sala de estar e ouvi tiros e vim e ouvi pessoas gritando e gritando e corpos indo para ambulâncias. É assustador quando as pessoas se machucam. Não estou com medo, mas acho triste e assustador ver gente baleada na sua rua”. Não há informações sobre mortos.