EUA ratificam neutralidade sobre soberania das Ilhas Malvinas

Segundo informações vindas do Pentágono, os Estados Unidos poderiam revisar sua posição sobre a soberania das Malvinas em represália pela falta de apoio do primeiro-ministro britânico Keir Starmer na guerra do Oriente Médio

Unsplash/Mike Swigunski Argentina e Reino Unido travaram uma guerra pelas Ilhas Malvinas (Falklands, para os britânicos) entre 2 de abril e 14 de junho de 1982



Os Estados Unidos ratificaram nesta sexta-feira (24) sua neutralidade sobre a soberania das Ilhas Malvinas, disputadas por Argentina e Reino Unido, segundo declarou um porta-voz do Departamento de Estado. “Nossa posição sobre as ilhas continua sendo a neutralidade. Sabemos que há uma disputa entre Argentina e Reino Unido devido a reivindicações sobre sua soberania”, declarou o porta-voz.

Os Estados Unidos reconhecem “a administração de fato” por parte do Reino Unido desse arquipélago no Atlântico Sul, mas sem tomar posição sobre as reivindicações de soberania, acrescentou. Argentina e Reino Unido travaram uma guerra pelas Ilhas Malvinas (Falklands, para os britânicos) entre 2 de abril e 14 de junho de 1982, que terminou com a vitória de Londres e um balanço de 649 argentinos e 255 britânicos mortos.

O Reino Unido rejeita qualquer pretensão argentina sobre o território e considera que os cerca de 3.600 habitantes do arquipélago devem ter direito à autodeterminação. Com exceção do período da guerra, a Argentina reivindica sua soberania sobre as ilhas por via diplomática há quase 200 anos.

Nesta sexta-feira, a agência Reuters noticiou que, segundo informações vindas do Pentágono, os Estados Unidos poderiam revisar sua posição sobre a soberania das Malvinas em represália pela falta de apoio do primeiro-ministro britânico Keir Starmer na guerra do Oriente Médio.

Os relatos também sugeriam que os Estados Unidos tinham planos de suspender a Espanha da Otan, em retaliação pela oposição do país europeu à guerra contra o Irã.