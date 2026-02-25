EUA receberam mais de 80 milhões de barris de petróleo da Venezuela, diz Trump

O republicano disse em discurso no Congresso norte-americano que ‘cumpriu promessa’ de aumentar a produção energética do país

DOUG MILLS / POOL /AFP O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez na terça-feira (24) o tradicional discurso anual de balanço no Congresso dos EUA



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na terça-feira (24) que o país recebeu “mais de 80 milhões de barris de petróleo” oriundos da Venezuela. O republicano deu a declaração durante tradicional discurso “Estado da União” feito anualmente no Congresso norte-americano com balanço do ano anterior, além de delinear as prioridades legislativas e políticas para o período seguinte.

O anúncio do republicano se deu com menos de dois meses da captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores. A Venezuela é detentora de uma das maiores reservas de petróleo do mundo, estimada de 303 bilhões de barris.

Aos congressistas, Trump ainda acrescentou que a produção de petróleo norte-americana aumentou em mais de 600 mil barris por dia e a de gás natural “está em seu nível mais alto”. Isso porque ele “cumpriu” com a sua “promessa de perfurar, perfurar e perfurar”.