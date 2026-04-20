O que são ‘equipamentos de uso duplo’ que os EUA desconfiam que estejam presentes em navio do Irã

Estados Unidos afirmaram nesta segunda-feira (20) que desconfiam que o navio iraniano apreendido no domingo (18) transportava equipamentos de ‘uso duplo’

Reprodução/X/@CENTCOM EUA apreendem navio do Irã



Os Estados Unidos afirmaram nesta segunda-feira (20) que desconfiam que o navio iraniano apreendido no domingo (18) transportava equipamentos de ‘uso duplo’. Apesar das forças norte-americanas não terem detalhado quais seriam os itens, o Comando Central dos EUA listou metais, tubos e componentes eletrônicos entre outros produtos que poderiam ter uso militar e industrial e poderiam ser capturados.

Os militares do Irã disseram que o navio estava viajando da China e acusaram os EUA de “pirataria armada”, conforme a mídia estatal iraniana nesta segunda-feira.

O que são equipamento de uso duplo?

Segundo o site do Parlamento Europeu, equipamentos de uso duplo são “bens concebidos para uso civil que, em mãos erradas, podem ser utilizados para reprimir os direitos humanos ou para lançar ataques terroristas.”

Esses equipamentos vão desde drones até produtos químicos, e usado com objetivos negativos, podem ser utilizados para controlar a população ou para preparar ataques. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, explica que o termo “dupla utilização”, originalmente, se referia a um “conjunto específico de materiais nucleares após a Segunda Guerra Mundial que podiam ser usados ​​tanto para fins militares (armas) quando civis (energia).

Navio apreendido aumenta tensão na guerra

O navio do Irã atacado e apreendido pelos Estados Unidos aumentou a tensão entre os países, em guerra desde o dia 28 de fevereiro. Segundo o Comando Central dos EUA, “as forças americanas enviaram múltiplos alerta e informes para o cargueiro iraniano de que era uma violação do bloqueio dos Estados Unidos”, explicou o Comando em uma publicação no X (antigo Twitter).

“Depois dos Toruka’s ignorar os alertar por seis horas, o Spruance desativou a propulsão do Touska disparando vários projéteis do canhão MK 45 de 5 polegadas do destróier contra a sala de máquinas da embarcação”, explicou, e acrescentou que. Fuzileiros navais da 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais abordaram posteriormente o navio não cooperativo, que permanece sob custódia dos EUA.

A apreensão acontece em um momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a trégua com o Irá acabar na noite de quarta-feira (22) e que é “altamente improvável que o cessa-fogo se estenda” para além das duas semanas dadas. A trégua entre EUA e Irã começou no dia 7 de abril.

Outro ponto de tensão e em relação às negociações é que a delegação dos Estados Unidos está a caminho do Paquistão para segunda rodada de negociações. Entretanto, os iranianos informaram no domingo (19) que não tem interesse em participar, eles alegam que os Estados Unidos têm feito “exigências excessivas” e “demandas irracionais”. “Nessas condições não se vislumbra um cenário claro para negociações bem-sucedidas”, disse a agência Irna.

O objetivo das negociações é alcançar um acordo para o fim duradouro da guerra, iniciada em 28 de fevereiro por ataques de Israel e dos Estados Unidos, e que se propagou por todo o Oriente Médio, com um balanço de milhares de mortos, principalmente no Irã e no Líbano, e um forte impacto na economia mundial.