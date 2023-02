EUA sancionam autoridades talibãs por repressão a mulheres no Afeganistão

Realidade feminina no país se assemelha cada vez mais a do primeiro regime do grupo radical, entre 1996 e 2001

EFE/EPA/NEIL HALL - 21/08/2021 Mulher afegã chorando



O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 1º de janeiro, que vai impor restrições de vistos para autoridades talibãs devido à repressão contra as mulheres no Afeganistão, depois dos decretos que impedem as mulheres afegãs de frequentar a universidade ou trabalhar para ONGs. “Através destas decisões, os talibãs demonstraram mais uma vez o seu desrespeito pelo bem-estar do povo afegão”, justificou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em comunicado. As restrições de vistos serão aplicadas a autoridades atuais e antigas, membros de grupos de segurança não estatais e outros indivíduos responsáveis pelas recentes medidas de repressão. Além disso, os membros da família dos indivíduos sancionados também estão sujeitos às restrições. No comunicado, Blinken recorda que as ações dos talibãs tiraram mais de um milhão de mulheres e meninas afegãs das salas de aula, “e incontáveis mulheres dos seus empregos”.

Desde que os fundamentalistas chegaram ao poder, há um ano e meio, as mulheres viram os seus direitos restringidos no Afeganistão com a segregação de gênero em locais públicos, a imposição do véu e a obrigação de serem acompanhadas por um parente masculino em viagens longas. A realidade atual das mulheres afegãs se assemelha cada vez mais ao primeiro regime talibã, entre 1996 e 2001, quando uma interpretação rígida do islã e do seu rigoroso código social conhecido como Pashtunwali proibiu as mulheres de frequentarem a escola e as confinou ao lar.

*Com informações da EFE