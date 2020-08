EUA se aproximam da 173 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus

Embora Nova York não seja mais o estado com o maior número de casos, ainda é o que tem mais mortes nos EUA desde o início da pandemia

EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT Os EUA estão se aproximando da marca de 173 mil mortos por Covid



Os Estados Unidos chegaram nesta segunda-feira a 5.524.398 casos de infecção pelo novo coronavírus e se aproximaram da marca de 173 mil mortes por Covid-19, com 172.965, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins. Segundo os dados da universidade, referentes às 20h (local, 21h de Brasília), houve 43.911 novos contágios desde ontem e mais 1.286 óbitos foram confirmados.

Embora Nova York não seja mais o estado com o maior número de casos, ainda é o que tem mais mortes nos EUA desde o início da pandemia, com 32.865, sendo que só na cidade homônima foram registradas 23.642. O segundo estado com mais mortes é Nova Jersey, com 15.926, seguido por Califórnia (11.606), Texas (10.911), Flórida (9.932), Massachusetts (8.848), Illinois (8.016), Pensilvânia (7.508) e Michigan (6.6189).

Quanto ao total de casos, a Califórnia lidera entre os estados, com 643.385, seguida por Flórida (584.047), Texas (573.751) e Nova York (427.202).

*Com informações da EFE