Mundo ultrapassa 22 milhões de casos da Covid-19; EUA lideram ranking

O número de infecções causadas pelo novo coronavírus no mundo já ultrapassa a marca de 22 milhões. Os dados são da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos (EUA), que inclui informações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e os oferecidos por diferentes países e fontes científicas. Ao mesmo tempo, o número de falecimentos pela Covid-19 se aproxima dos 800 mil registros, sendo já contabilizados 780.908 óbitos. O país mais afetado pela pandemia, segundo esses dados, continua sendo os EUA, com 5,4 milhões de infectados e 171.821 mortes. O Brasil tem mais de 3,4 milhões de casos e 109.888 vítimas, sendo a segunda nação com mais registros.

Embora o foco principal da doença continue sendo o continente americano, a Índia registrou um forte aumento nas infecções, alcançando o terceiro lugar, com 2,7 milhões de casos e 52.888 mortes. Na preocupante lista de infecções, a Rússia também lidera, com 930 mil casos e a África do Sul, com 592.144, seguida do Peru, com 549.321; México, com 531.239; Colômbia, que tem 489.122; Chile, com 388.855 e Espanha, em 10º lugar, com 364.196 infectados. Em número de mortes, o México ocupa o terceiro lugar, com 57.774 mortes enquanto a Índia já tem 52.888; seguido pelo Reino Unido com 41.466; Itália, onde 35.405 morreram; França com 30.434, Espanha, que registrou 28.670 mortes, e Peru com 26.658.

*Com Agência EFE