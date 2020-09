EUA se aproximam de 200 mil mortes por Covid-19

Nova York continua a ser o estado dos EUA com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus

EFE/Bryan R. Smith Nova York é o estado mais afetado pela Covid-19



Os Estados Unidos estão muito perto de alcançar a marca de 200 mil mortes provocadas pela Covid-19, de acordo com os dados disponibilizados pela Universidade Johns Hopkins na noite da última quarta-feira, 16. O país totaliza 6.626.242 casos de infecção pelo vírus e 196.661 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, segundo a instituição. Considerando os números divulgados ontem no mesmo horário, foram registrados 23.261 contágios e 968 óbitos no intervalo de 24 horas.

Nova York continua a ser o estado dos EUA com mais mortes por Covid-19, com total de 33.042, sendo 23.762 apenas na cidade de Nova York. O segundo estado em total de óbitos pela doença é Nova Jersey (16.054), seguido Texas (14.715), por Califórnia (14.656), Flórida (12.939), Massachusetts (9.245), Illinois (8.599), Pensilvânia (7.882) e Michigan (6.943). Em relação a casos de coronavírus, a Califórnia lidera, com 770.035, logo à frente de Texas (695.988), Flórida (671.201) e Nova York (446.366).

*Com informações da Agência EFE