Mundo pode superar 1 milhão de mortes por Covid-19 em setembro

A América é a região mais afetada pela doença, com cerca de 15 milhões de casos confirmados, seguida pelo Sul da Ásia, que totaliza 5,6 milhões

Justin Lane/EFE Nova York é uma das cidades que mais registrou mortes por Covid-19



A Organização Mundial da Saúde (OMS) espera que a quantidade de mortes provocadas pela Covid-19 em todo o mundo chegue a 1 milhão ainda no mês de setembro. Nesta quarta-feira, 16, a OMS afirmou que o planeta chegou a 930.260 óbitos desde o início da pandemia, com uma média atual de aproximadamente cinco mil registradas por dia. Além disso, 29,3 milhões de casos da doença já foram confirmados. A América é a região mais afetada pela doença, com cerca de 15 milhões de casos confirmados, seguida pelo Sul da Ásia, que totaliza 5,6 milhões e apresenta, no momento, a alta mais acentuada na curva de contágios. A Europa acumula 4,8 milhões de casos, enquanto o Oriente Médio soma 2,1 milhões. Os gráficos de ambos indicam uma segunda onda da Covid-19, mas, no caso europeu, com uma letalidade dez vezes menor do que na primeira, nos meses de março e abril.

Em número de mortes, a América totaliza 515 mil, seguida pela Europa, com 226 mil, e pelo Sul da Ásia, com cerca de 100 mil. EUA são o país que mais registraram óbitos causados pela doença, 193 mil, seguidos por Brasil (132 mil), Índia (82 mil), México (71 mil) e Reino Unido (41 mil).

*Com informações da Agência EFE