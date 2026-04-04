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EUA sofrem golpe inédito em 20 anos com derrubada de aviões no Irã

Irã derrubou um caça americano F15-E Strike Eagle na sexta-feira (3); ataques ocorreram cinco semanas após os primeiros bombardeios dos EUA e de Israel na República Islâmica

  • Por Jovem Pan*
  • 04/04/2026 09h11
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Divulgação / Air Force Aeronave F-15E Strike Eagle, abatida por engano pela defesa aérea do Kuwait Teerã afirmou que derrubou o F-15, e veículos americanos reportaram que forças especiais dos Estados Unidos haviam resgatado um dos tripulantes.

A derrubada de duas aeronaves militares americanas pelo Irã marca um ataque extremamente raro para os Estados Unidos, que não acontecia há mais de 20 anos, e mostra a capacidade contínua da República Islâmica de revidar, apesar de o presidente Donald Trump afirmar que ela foi “completamente dizimada”.

Os ataques ocorreram cinco semanas após os primeiros bombardeios dos EUA e de Israel no Irã, com Trump dizendo no início desta semana que a “capacidade de Teerã de lançar mísseis e drones foi dramaticamente reduzida”.

O Irã derrubou um caça americano F15-E Strike Eagle na sexta-feira (3), com um membro da tripulação sendo resgatado e as buscas ainda em andamento por um segundo, dizem autoridades americanas. A mídia estatal iraniana também afirmou que uma aeronave de ataque A-10 dos EUA caiu após ser atingida pelas forças de defesa iranianas.

A última vez que um caça americano foi abatido em combate foi um A-10 Thunderbolt II durante a invasão americana ao Iraque em 2003, disse o general de brigada aposentado da Força Aérea Houston Cantwell, ex-piloto de caça F-16.

*Estadão Conteúdo 

 

 

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