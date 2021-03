EUA superam marca de 520 mil mortes por Covid-19, segundo Johns Hopkins

Nas últimas 24 horas foram relatados 1.016 óbitos e 39.222 contágios pela doença no país

EFE/Justin Lane Pessoas fizeram fila para se vacinar contra a Covid-19 nesta quinta-feira, 04, em Nova York



Os Estados Unidos ultrapassaram nesta quinta-feira, 04, a marca de 520 mil mortes por Covid-19, com 520.080, e têm um total de 28.820.172 casos de coronavírus confirmados, de acordo com a contagem independente feita pela Universidade Johns Hopkins. Foram relatados 1.016 óbitos e 39.222 contágios nas últimas 24 horas. A Califórnia é o estado com mais mortes, chegando a 53.214, seguido por Nova York (48.049), Texas (44.755), Flórida (31.387), Pensilvânia (24.208), Nova Jersey (23.491), Illinois (22.902), Geórgia (17.750), Ohio (16.750), Michigan (16.589), Massachusetts (16.296) e Arizona (16.185). Em número de casos, a Califórnia lidera, com 3.583.470, seguida por Texas (2.682.004), Flórida (1.930.232), Nova York (1.670.716) e Illinois (1.193.177).

*Com informações da EFE