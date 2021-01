EUA: Tornado no Alabama deixa um morto, vários feridos e rastro de destruição

Na cidade de Fultondane, a mais afetada pela tragédia, os fortes ventos causaram ferimentos em 30 pessoas e destruíram os telhados de um hotel e uma igreja; veja imagens

Reprodução Twitter AnthonyDdodd A cidade de Fultondale foi completamente arrasada pelo tornado e continua sendo atingida por fortes ventos e chuvas



Pelo menos uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas em meio ao rastro de destruição deixado pelo tornado que atingiu o estado do Alabama na noite desta segunda-feira, 25. A cidade mais afetada foi Fultondane, onde a forte ventania foi capaz de destruir um hotel e danificar o telhado de uma igreja. Cerca de 30 moradores se machucaram, incluindo 17 que tiveram que ser hospitalizados pelo estado crítico e 11 que foram atendidos por equipes médicas no local. Também foi ali que faleceu um adolescente, que ficou preso no porão de sua casa após uma árvore cair sobre ela. A polícia local afirmou que o jovem estava seguindo a recomendação de se esconder no subterrâneo em caso de tornado, o que não foi capaz de prevenir a sua morte. As informações são da emissora de televisão norte-americana CNN. Enquanto isso, os ventos fortes e as chuvas intensas continuam atingindo a área afetada pelo tornado, o que dificulta os esforços de busca e resgate.

Através do seu perfil no Twitter, a Agência de Gerenciamento de Emergências do Condado de Jefferson pediu que a população em geral evite a área, já que ainda existem perigos nas estradas. As vias interestaduais que cortam o Alabama foram inclusive fechadas devido a um “grave acidente” cuja causa específica ainda não está clara. Através das redes sociais, usuários compartilharam imagens da situação deixada pelo tornado nas últimas horas. Um homem chamado Adam Sessums relata que tirou a sua esposa o seu bebê do quarto pouco antes de uma viga de madeira atravessar a parede atrás de sua cama. O meteorologista James Spannc conta que um amigo teve a casa destruída pelo tornado, que também causou a morte dos animais de estimação da família. Outro usuário, Korey Cooper, mostra o antes e depois do hotel Hampton Inn, que foi completamente destruído na última noite. Veja essas e outras imagens a seguir:

Got my wife and baby out of bedroom about 10 minutes b4 this happened. We r in Darlene Estates in Fultondale. Thank u weather radio! @spann pic.twitter.com/VFBWArlfSG — Adam Sessums (@MSUZeppfan) January 26, 2021

My friend Jason Williams lost his home in Fultondale tonight. They heard the warning and got into their safe place. The family is fine, but the pets didn’t survive pic.twitter.com/mwsQCrLbWE — James Spann (@spann) January 26, 2021

Before and After of the Hampton Inn in Fultondale #alwx pic.twitter.com/6EffGGduku — Korey Cooper (@kcoop160) January 26, 2021