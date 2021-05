Três pessoas são baleadas em tiroteio na Times Square, em Nova York

Segundo a emissora de televisão ‘NBC’, o incidente ocorreu por volta das 17h (local, 18h de Brasília), quando o ponto turístico estava cheio de pessoas

Duas mulheres e uma menina foram baleadas neste sábado, 8 na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos, onde momentos de tensão foram vividos e levaram a polícia a esvaziar o local parcialmente enquanto procurava o autor dos disparos. Quatro homens entraram em uma briga, e um deles começou a atirar, ferindo três pessoas não relacionadas com a confusão. Uma mulher de 23 anos foi atingida na perna, outra de 43 anos foi acertada nas costas, e uma menina de 4 anos recebeu um tiro na perna, disseram fontes das forças de segurança ao jornal “New York Post”.

Segundo a emissora de televisão “NBC”, o incidente ocorreu por volta das 17h (local, 18h de Brasília), quando o ponto turístico estava cheio de pessoas. As vítimas foram levadas para um hospital próximo, mas não correm risco de morrer. “Os espectadores inocentes estão em condições estáveis. As autoridades estão rastreando os responsáveis pelo tiroteio para levá-los à justiça”, escreveu o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, no Twitter, que completou dizendo que o fluxo de armas ilegais na cidade precisa acabar. De acordo com as imagens das câmeras de segurança, às 19h (local, 20h em Brasília) o tráfego de veículos e pedestres foi fechado, com vários oficiais posicionados na pista. Vídeos gravados e postados nas redes sociais mostram grande confusão e tensão, com pessoas correndo e perguntando o que havia acontecido.

