Sadiq Khan, do Partido Trabalhista, é reeleito prefeito de Londres

EFE/EPA/VICKIE FLORES Sadiq Khan foi reeleito prefeito de Londres



Sadiq Khan, do Partido Trabalhista, foi reeleito prefeito de Londres, como todas as pesquisas previam, embora com uma vantagem mais estreita que a vista no pleito anterior sobre Shaun Bailey, do Partido Conservador. A vitória de Khan na votação realizada na última quinta-feira, mas cujos resultados só foram divulgados neste sábado, 8, dá à sua legenda uma das poucas vitórias nas eleições municipais e regionais. O que se viu de maneira geral foi o avanço dos conservadores na Inglaterra e dos nacionalistas na Escócia. Khan não obteve maioria absoluta na contagem dos primeiros votos, onde apenas os candidatos eleitos como primeira escolha são contados, e teve que esperar que as cédulas que o haviam designado como segunda escolha fossem incluídas.

Após a contagem final, o atual prefeito obteve um total de 1.206.034 votos, o que corresponde a 55,2%, enquanto Bailey teve 977.601, ou 44,8%. Em terceiro lugar, figurou o candidato do Partido Verde, Sian Berry, seguido pela democrata liberal Luisa Porritt. O comparecimento registrado foi de apenas 42,2%. Em sua primeira reação no Twitter, Khan, o primeiro prefeito muçulmano de Londres, disse ser “uma honra absoluta servir a cidade” durante os próximos três anos. “Farei tudo que estiver ao meu alcance para colocar nossa cidade de novo em pé. Um futuro melhor é possível, e o conseguiremos juntos”, completou. Ele escreveu que prefere “construir pontes”, inclusive entre a cidade de Londres e o governo central, do conservador Boris Johnson, com quem muitas vezes entrou em conflito durante o primeiro mandato. Também pediu união após a saída do Reino Unido da União Europeia. “As cicatrizes de Brexit permanecem, uma guerra de cultura crua está nos afastando cada vez mais. Precisamos estar neste momento de recuperação nacional para curar essas divisões”, tuitou.

*Com informações da Agência EFE