EUA ultrapassam a marca de 223 mil mortes e 8,40 milhões de casos de Covid-19

Nas últimas 24 horas o país registrou 880 mortes e 79.963 novos casos da doença

EFE/Bryan R. Smith Estados Unidos ultrapassaram a marca de 8 milhões de casos de Covid-19



Os Estados Unidos chegaram nesta sexta-feira, 23, a 8.479.652 casos confirmados de Covid-19, entre eles 223.845 mortes causadas pela doença, de acordo com a contagem feita de forma independente pela Universidade Johns Hopkins. O balanço divulgado nesta noite indica 880 mortes e 79.963 contágios a mais do que a atualização feita no dia anterior. De acordo com os números da universidade, Nova York continua sendo o estado com o maior número de mortes por Covid-19 com 33.418. A cidade de Nova York, sozinha, já registrou 23.963 óbitos.

Outros estados com altos números de mortes são Texas (17.772), Califórnia (17.279), Flórida (16.340), Nova Jersey (16.273), Massachusetts (9.830), Illinois (9.608), Pennsylvania (8.608), Geórgia (7.766) e Michigan (7.484). Em número de casos registrados, a Califórnia ainda lidera o ranking, com 895.439, seguida por Texas (878.258), Flórida (771.780) e Nova York (491.771).

*Com informações da EFE