Europa enfrenta risco de escassez de gás no inverno de 2023-2024, alerta agência

REUTERS/Hannibal Hanschke Fornecimento de gás russo foi cortado



A Europa pode sofrer com escassez de gás no inverno entre 2023 e 2024 caso os governos não façam algo para reduzir a demanda. O alerta foi feito nesta quinta-feira, 3, pela Agência Internacional de Energia (AIE), que afirma que a região poderá enfrentar um déficit de 30 bilhões de metros cúbicos de gás que são necessários para “abastecer sua economia e reabastecer de modo suficiente os locais de armazenamento durante o verão de 2023, o que coloca em risco sua preparação para o inverno 2023-24”. Sediada em Paris, a AIE considera que o déficit pode se concretizar se a Rússia interromper totalmente o fornecimento de gás e a China aumentar as importações de gás natural liquefeito, essencial para a Europa substituir as importações da Rússia. Como represália às sanções do Ocidente, Moscou decidiu reduzir o envio de gás para a Europa após o início da guerra contra a Ucrânia. Entretanto, os países conseguiram se abastecer antes do inverno. Ao todo, a Rússia forneceu 60 bilhões de metros cúbicos neste ano para a Europa, cenário que, segundo a AIE, é improvável que se repita em 2023, uma vez que o envio pode ser totalmente paralisado. A Europa “precisa adotar medidas de forma imediata” para evitar o risco de escassez no próximo ano, alerta a agência.

*Com informações da AFP