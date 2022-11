Gleisi, Mercadante e Alckmin discutem transição com Ciro Nogueira nesta quinta-feira

Ex-governador do Piauí e senador eleito, Wellington Dias (PT), deverá se reunir com o senador Marcelo Castro (MDB) para discutir o Orçamento 2023 e as prioridades econômicas do governo Lula

Na tarde desta quinta-feira, 3, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, deve se reunir com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (Progressistas), junto com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann e o coordenador do plano de governo de Lula (PT), Aloizio Mercadante, para tratar de assuntos da transição de governo. Também nesta quinta, o ex-governador do Piauí e senador eleito, Wellington Dias (PT), deverá se reunir com o senador Marcelo Castro (MDB) para discutir o Orçamento 2023 e as prioridades econômicas do governo Lula. Entre elas, está a manutenção do Auxílio Brasil, já que o calor de R$ 600 não está previsto no orçamento. Dias declarou que a meta é buscar uma alternativa que viabilize a continuidade do valor, além de um ganho real para o salário mínimo, que está fixado para o próximo ano em R$ 1.302. “Nosso objetivo é asseguras algumas medidas que estão nos eixos programáticos para a partir de 2023. O cuidado com os mais pobres, o Auxílio Brasil para ter a condição de continuidade, recursos para a saúde e educação e garantir a política de aumento real do salário mínimo. É nesse diálogo que queremos trabalhar para dar condições da reconstrução do melhor para o povo brasileiro”.

O vice-presidente eleito também estará na reunião, pois foi escolhido para ser o coordenador do governo de transição pela equipe de Lula. No Tribunal de Contas da União (TCU), os ministros Bruno Dantas, Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antônio Anastasia criaram um grupo de trabalho para acompanhar a transição dos governos. Na manhã desta quinta, o presidente do TCU, Bruno Dantas, vai se reunir com Ciro Nogueira. Na pare da tarde, Alckmin, Hoffmann e Mercadante também têm encontro marcado com Dantas.

*Com informações da repórter Marília Sena