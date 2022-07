Europa luta contra incêndios e se prepara para temperaturas recordes

Autoridades preveem que os termômetros possam marcar 40ºC; cientistas explicam que existe uma relação direta entre as ondas de calor e a mudança climática

INA FASSBENDER / AFP Um homem enche uma garrafa de água em uma mangueira de água em Colônia, oeste da Alemanha



Há dias os europeus lidam com incêndios florestais e as altas temperaturas. Nesta segunda-feira, 18, as autoridades da Espanha informaram que duas pessoas morreram decorrência desses acontecimentos. Esse anúncio vem um dia após a Europa chegar a mais de mil morto por calor. Outros países também lidam com a mesma situação e, para os cientistas, existe uma relação direta entre as ondas de calor e a mudança climática, já que as emissões de gases de efeito estufa aumentam sua intensidade, duração e frequência. As autoridades preveem que nesta segunda será o “dia mais quente para o oeste”, com temperaturas que podem ultrapassar os 40ºC nas regiões da Bretanha, Baixa Normandia, Aquitânia e Occitânia ocidental. Esse calor extremo coloca os países em alerta vermelho e implica um “risco de vida”, segundo a agência meteorológica local.

Na Espanha, cerca de 20 incêndios florestais ainda estavam ativos e fora de controle em diferentes pontos do país, do sul ao norte, no domingo. Na Galícia, os incêndios destruíram cerca de 4.500 hectares durante a semana, segundo as autoridades. E, na província de Málaga, na Andaluzia (sul), os bombeiros conseguiram estabilizar um incêndio na serra de Mijas, que destruiu pelo menos 2 mil hectares, relataram autoridades locais. No domingo, a localidade de Don Benito, perto de Badajoz (oeste), registrou a mais alta do país até o momento, com 43,4ºC, e Portugal, apresentava um risco “máximo”, “muito alto”, ou “elevado” de registrar incêndios, contudo, foi a primeira vez desde 8 de julho que as temperaturas no país não passaram dos 40ºC.

Na Grécia, outro país onde foram declarados incêndios nos últimos dias, as autoridades decidiram evacuar sete povoados, preventivamente, em uma zona de Retimno, na ilha de Creta. A Defesa Civil local já informou que o incêndio declarado na sexta-feira nesta ilha está controlado. Segundo a agência meteorológica Météo-France, 51 departamentos estavam sob vigilância laranja, 15, sob a vermelha, a mais alta, devido à escalada dos termômetros. “O calor está aumentando, a onda de calor está se espalhando pelo país”, advertiu a mesma agência.

