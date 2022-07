Reino Unido terá dia mais quente de sua história nesta segunda-feira

Previsão é de que a temperatura atinja recorde de 40º C; governo britânico já ativou um alerta de emergência nacional

Pixabay/Kai Pilger Temperaturas devem chegar a 40º C no Reino Unido; diversos países da Europa enfrentam uma onda de calor



A Grã-Bretanha se preparou para o dia mais quente já registrado na sua história nesta segunda-feira, 18, com temperaturas previstas para atingir um recorde de 40º C, forçando as companhias ferroviárias a cancelar serviços e as autoridades a colocar mais ambulâncias de prontidão. Grande parte da Europa está nas garras de uma onda de calor que viu as temperaturas atingirem 40º C em algumas regiões, alimentando incêndios florestais violentos no interior de Portugal, Espanha e França.

O Governo britânico ativou um alerta de “emergência nacional” face às previsões de que as temperaturas na segunda e terça-feira ultrapassarão o recorde de 38,7 ºC registado no Jardim Botânico da Universidade de Cambridge em 2019. “Temos 48 horas difíceis pela frente”, disse o ministro encarregado da coordenação do governo, Kit Malthouse, à BBC. A rede do metrô de Londres impôs restrições temporárias de velocidade para segunda e terça-feira, o que significa que funcionará com serviço reduzido e viagens mais longas do que o normal. Os viajantes são convidados a viajar apenas se for essencial.