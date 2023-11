Evacuação de estrangeiros de Gaza para o Egito é suspensa

Medida foi tomada após Israel se negar a evacuar palestinos feridos para receberem tratamento no Egito; saída de estrangeiros de Gaza está ocorrendo há quatro dias

MOHAMMED ABED / AFP Pessoas passam por um portão para entrar na passagem de fronteira de Rafah para o Egito, no sul da Faixa de Gaza



O grupo terrorista Hamas, que governa a Faixa de Gaza, suspendeu neste sábado, 4, a saída de estrangeiros e pessoas de dupla-nacionalidade para o Egito. O motivo teria sido ocasionado após Israel se recusar a autorizar a evacuação de palestinos feridos para receber tratamento em hospitais egípcios. As informações foram repassadas por um funcionário palestino que está na passagem da fronteira. “Nenhum titular de passaporte estrangeiro poderá sair da Faixa de Gaza até que os feridos que precisam ser evacuados dos hospitais no norte da Faixa possam ser transportados pela passagem de Rafah até o Egito”, disse o funcionário que preferiu não ser identificado. A evacuação de estrangeiros pelo Egito foi acordada juntamente com o Hamas e Israel. Na manhã deste sábado, como parte do acordo entre os países e o Hamas, mais 599 estrangeiros foram autorizados a deixar a região de Gaza. Os brasileiros, entretanto, ainda não conseguiram liberação para deixar o local e, conforme o site da Jovem Pan mostrou, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que a previsão para que os brasileiros sejam repatriados é até a próxima quarta-feira, 8. De acordo com ele, essa foi a promessa feita pelo chanceler de Israel, Eli Cohen.

*Com informações da AFP