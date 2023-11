Ursula von der Leyen se reúne com Zelensky em Kiev para reforçar apoio à Ucrânia

Presidente da Comissão Europeia reforçou apoio do bloco à entrada da Ucrânia na União Europeia

SERGEY DOLZHENKO/EFE Volodymyr Zelensky e Ursula von der Leyen em reunião neste sábado, 4, na cidade de Kiev, Ucrânia



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, desembarcou neste sábado, 4, na cidade de Kiev, na Ucrânia, para se reunir com autoridades do país, incluindo o presidente Volodymyr Zelensky. “É claro que a questão da ampliação [da União Europeia e a inclusão da Ucrânia como membro] estará no topo da agenda”, explicou Von der Leyen, que foi recebida na estação de trem pelo próprio Zelesnky. “A mensagem mais importante é reafirmar que apoiaremos a Ucrânia pelo tempo que for necessário”, concluiu a presidente. Esta é a sexta visita de Ursula ao país. A viagem de Von der Leyen à Ucrânia ocorre em um momento em que a guerra entre o país e a Rússia perdeu destaque internacional diante da eclosão do conflito no Oriente Médio entre Israel e o Hamas.

*Com informações da EFE