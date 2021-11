Ex-Aprendiz desiste de processo de agressão sexual contra Donald Trump

Summer Zervos acusa o ex-presidente dos EUA de beijá-la e apalpá-la contra sua vontade em 2007

EFE/EPA/US PRESIDENT DONALD J TRUMP TWITTER Donald Trump encara outras acusações pelo mesmo motivo



Summer Zervos, ex-concorrente do programa O Aprendiz, que acusou o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de agressão sexual desistiu do processo por difamação nesta sexta-feira, 12. O processo foi aberto em 2017 no estado de Nova York. Zervos disse que Trump prejudicou sua reputação ao fizer que ela e outras mulheres que alegavam agSuressão e assédio contra ele estavam inventando coisas. A Justiça informou que o caso foi encerrado e descontinuado e que Zervos não poderá apresentar a mesma ação no tribunal estadual no futuro. Cada parte terá que cobrir seus próprios custos. Summer acusou Trump de beijá-la e apalpá-la contra sua vontade em 2007. Ele nega as acusações. Os advogados do ex-presidente classificaram a retirada do processo de “prudente”.