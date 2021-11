Ex-assessor de Trump, Steve Bannon é indiciado por desacato ao Congresso

Empresário se recusou a responde intimações que investigam o ataque ao Capitólio em janeiro

EFE/EPA/MARTIN DIVISEK Steve Bannon foi estrategista político do ex-presidente do Estados Unidos Donald Trump



Steve Bannon, ex-assessor do ex-presidente americano Donald Trump, foi indiciado nesta sexta-feira, 12, por desacato ao Congresso dos Estados Unidos após não ter respondido a intimações que investigam o ataque ao Capitólio em janeiro. O Departamento de Justiça declarou, em nota oficial, que uma das acusações diz respeito à sua recusa em comparecer ao comitê de investigação em outubro. A segunda é por se recusar a entregar documentos. A pena pode variar de 30 dias a um ano de prisão, além de multa entre US$ 100 e US$ 1 mil. Em comunicado, o Procurador Geral dos EUA, Merrick Garland, afirmou que está empenhado em mostrar à população americana, “tanto em palavras como em atos, que o Departamento de Justiça adere à letra da lei, segue os fatos e a lei, e busca a igualdade de justiça”. A comissão que investiga o ataque ao Capitólio acredita que Bannon poderia ser uma peça-chave para ajudar a entender o ocorrido.

*Com informações da EFE