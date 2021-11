Ex-bispo se casa com escritora de erotismo e satanismo na Espanha

Xavier Novell, que renunciou no mês de agosto por “motivos estritamente pessoais”, se casou

Encuentro de Delegados de Pastoral /Gitana Valladolid/Creative Commons Ex-bispo Xavier Novell se casou com escritora nesta segunda-feira



O polêmico ex-bispo espanhol Xavier Novell, que renunciou no mês de agosto por “motivos estritamente pessoais”, se casou com uma escritora de obras sobre erotismo e satanismo. A informação, divulgada nesta terça-feira, 23, é da emissora pública de televisão catalã “TV3”. Novell, que se tornou o bispo mais jovem da Espanha, ganhou atenção midiática em agosto, ao ser divulgado que o papa Francisco aceitou a sua renúncia à diocese catalã de Solsona “por motivos estritamente pessoais”. Quando renunciou ao cargo, rumores de que por trás da renúncia estava a sua relação com a psicóloga Silvia Caballol, 14 anos mais nova que ele, uma autora de livros sobre temas como sadismo e a luta entre deuses e demônios, foram divulgados. Antes, Novell era conhecido pela beligerância contra o aborto, a eutanásia e a homossexualidade, e pelo apoio à autodeterminação para a região espanhola da Catalunha.

Segundo a “TV3”, o casamento ocorreu na noite anterior, em cerimônia civil íntima no tribunal da cidade catalã de Súria, embora o local normalmente esteja fechado às segundas-feiras. A cerimônia foi realizada discretamente, com a presença de apenas duas testemunhas: a mãe da esposa e o seu parceiro. Ambos aparecem sorridentes e de mãos dadas nas imagens exibidas na televisão, nas quais é possível ver a gravidez da mulher, que tem dois filhos de um relacionamento anterior. Novell solicitou a realização do casamento em Súria em outubro, de acordo com um documento divulgado na pequena cidade, que convidava qualquer pessoa que pudesse ter conhecimento de “qualquer impedimento legal” ao casamento a se manifestar no prazo de 15 dias. Aos 41 anos, ele se tornou o bispo mais jovem da Espanha, em 2010, e após a renúncia encontrou conseguiu trabalho em uma empresa de inseminação artificial de porcos, já que também é engenheiro agrícola, além de teólogo.

*Com informações da Agência EFE