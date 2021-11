Polícia diz que atropelamento que deixou cinco mortos nos EUA não foi ato terrorista

Homem de 39 anos que teria participado de briga doméstica antes de sair de carro foi preso neste domingo, 22, pouco após crime

EFE/EPA/TANNEN MAURY Pelo menos cinco pessoas morreram após ataque em Wisconsin



A polícia da cidade de Waukesha, no Wisconsin, confirmou nesta segunda-feira, 22, que o atropelamento registrado neste domingo, 21, durante um desfile de Natal que matou cinco pessoas e feriu 48 não foi um ataque terrorista. “Não há provas de que este seja um incidente terrorista”, disse o chefe da polícia local, Dan Thompson, em entrevista coletiva. Ele informou que o motorista, identificado como Darren Brooks, de 39 anos, que foi preso, estava envolvido em uma “briga doméstica” antes do acontecimento. Por volta das 16h39 de domingo (horário local; 19h39 de Brasília), Brooks, que estava em um SUV vermelho, derrubou várias cercas montadas para o desfile e acelerou em direção à multidão, atropelando dezenas de pessoas, muitas delas menores de idade. Um policial tentou neutralizá-lo a tiros, mas, devido à multidão presente no desfile, teve que cessar os disparos. O homem foi preso não muito longe do local do incidente e enfrenta cinco acusações de homicídio intencional de primeiro grau.

*Com informações da EFE