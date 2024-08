Ex-deputado George Santos, filho de brasileiros, admite culpa em fraude e roubo de identidade nos Estados Unidos

Pena que ex-congressista pode enfrentar varia entre 2 e 22 anos de prisão; além disso, ele terá que devolver um montante de cerca de US$ 373 mil

PETER FOLEY/EFE/EPA George Santos, ex-congressista republicano de Nova York,, fala com a imprensa após sair do Tribunal Federal em Central Islip



O ex-deputado George Santos admitiu sua culpa em um caso de fraude eletrônica e roubo de identidade nos Estados Unidos, o que o livrou de um julgamento que estava agendado para setembro. A pena que ele pode enfrentar varia entre 2 e 22 anos de prisão, com a decisão final marcada para fevereiro de 2024. Além disso, Santos terá que devolver um montante de pelo menos US$ 373.749,97. Após sua declaração de culpa, ele expressou arrependimento e pediu desculpas aos seus eleitores, reconhecendo os erros cometidos. Filho de brasileiros, o ex-parlamentar havia sido expulso do Congresso em dezembro de 2022, após ter mentido sobre sua trajetória pessoal para conseguir a eleição. O ex-deputado enfrentava um total de 23 acusações, que incluíam lavagem de dinheiro e roubo de identidade de doadores.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A situação de Santos também trouxe à tona preocupações sobre a vulnerabilidade do sistema eleitoral nos Estados Unidos, além de evidenciar a falta de regulamentação nas doações de campanha. Dois ex-colaboradores de sua campanha já se declararam culpados e estão colaborando com as investigações do governo, o que pode complicar ainda mais a situação do ex-deputado. Além das fraudes financeiras, Santos foi associado a diversas inverdades sobre sua formação acadêmica e experiências profissionais. Seu passado como drag queen também foi um ponto de discussão, revelando uma vida pessoal que contrasta com a imagem que ele tentou projetar durante sua campanha.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA