Ex-funcionário rouba retroescavadeira, invade fábrica e destrói carros causando dano milionário

Homem roubou retroescavadeira da atual empresa na qual trabalha e tentou destruir parte da linha de produção da Mercedes Benz na Espanha

Periodismo del Motor/Twitter/31.12.2020

Um ex-funcionário da fábrica da Mercedes Benz em Vitória, na Espanha, foi detido pela polícia após derrubar um muro, entrar na companhia com uma retroescavadeira e destruir 69 carros, causando um dano de € 2 milhões – equivalente a quase R$ 13 milhões. Segundo o jornal espanhol El Mundo, o homem mirou nos veículos Mercedes Classe V, o carro mais caro produzido no local, e se encaminhou para a linha de produção do veículo com o intuito de danificar máquinas e paralisar a fabricação, mas não foi bem sucedido. No momento em que o homem de 38 anos invadiu o local, apenas uma equipe de segurança e um time de manutenção de máquinas estavam na empresa.

Segundo a polícia, o suspeito, que não teve identidade revelada, roubou o veículo da empresa na qual trabalhava atualmente, no município de Legutiano, à meia noite do dia 31 de dezembro. Ele saiu do local e dirigiu por 21 quilômetros até chegar à sua antiga empregadora. Após causar a destruição nos veículos recém-construídos que estavam no estacionamento e se encaminhar para a planta de fabricação, o homem foi parado pelos seguranças da fábrica, que o detiveram até a chegada da polícia no local. Com a chegada da polícia, ele teve prisão em flagrante decretada e está à disposição da Justiça. Os investigadores ainda não detalharam o que motivou a ira do ex-funcionário contra a fábrica.