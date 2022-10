Ex-presidente chinês é retirado à força de Congresso do Partido Comunista da China

Em nota oficial, governo informou que Hu Jintao ‘não se sentiu bem’ e precisou descansar em outra sala

EFE/EPA/MARK R. CRISTINO Jintao tentou chamar Xi Jinping enquanto era retirado, mas não teve atenção



Neste sábado, 22, uma imagem rodou o mundo. O ex-presidente chinês Hu Jintao, foi retirado à força do plenário onde acontecia o encerramento do 20º Congresso do Partido Comunista da China (PCCh). Hu estava com o rosto pálido e foi escoltado para fora do complexo segundos depois que a imprensa entrou no local. Em nota oficial, o governo assegurou que Jintao “não se sentiu bem e sua equipe o acompanhou a outra sala para descansar”. O aparente e inesperado expurgo público de Hu, antecessor imediato do atual presidente, Xi Jinping, convulsionou o encerramento do Congresso, no qual o líder chinês consolidou seu enorme poder perpetuando-se por mais cinco anos à frente do gigante asiático. Apesar da cena, alguns observadores não interpretaram o que aconteceu como um expurgo, mas como um possível desconforto físico que teria causado a saída do antecessor de Xi do cargo. A agência de notícias estatal “Xinhua” afirmou na noite de sábado (horário local) por meio do Twitter que Hu “insistiu” em comparecer à sessão de encerramento “apesar do fato de que tem ultimamente precisado de tempo para se recuperar”. “Quando ele não estava se sentindo bem durante a sessão de hoje, sua equipe, por sua saúde, o levou para uma sala adjacente para descansar. Ele agora está melhor”, afirma o tweet, sem mais explicações.

Especialistas acreditam que o evento encenou em uma transmissão ao vivo a diminuição de uma parcela do partido, que era conhecida por ser mais liberal, pragmática e orientada ao mercado. Hu foi retirado até das redes sociais chinesas, e o post mais recente em que o nome do ex-presidente pode ser encontrado data de 18 de outubro, quando uma conta citou as palavras do político sobre desenvolvimento econômico. Sendo assim, o atual presidente garantirá, aos 69 anos, seu controle absoluto sobre o PCCh, pelo menos nos próximos cinco anos, e a expectativa gira em torno de quem acompanhará o presidente, e se algum potencial sucessor aparecerá na nova cúpula. Os novos membros do todo-poderoso Comitê Permanente (7 ou 9 pessoas) serão apresentados à sociedade neste domingo, 23, em outro evento paralelo.

*Com informações da EFE