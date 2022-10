Helicóptero perde controle e cai na lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro

Aeronave teria atingido um pássaro e perdido controle perto do Cristo Redentor

Reprodução/Twitter/alertario24horas Cinco pessoas foram socorridas e passam bem após terem sido atendidas



Um helicóptero caiu na lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado, 22. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, cinco pessoas foram socorridas e passam bem após terem sido atendidas. Os presentes eram quatro membros de uma família de São Caetano do Sul (SP) e o piloto e foram encaminhados para um clube naval nas proximidades. O pai foi levado para um hospital para um exame de checagem. Os pais junto ao filho e a nora iriam comparecer a um casamento na cidade. Os bombeiros confirmaram que receberam uma ligação para atender a ocorrência às 14h28, mas ainda não divulgaram detalhes do acidente. De acordo com testemunhas que estava no local, a aeronave rodou em movimentos circulares, similares à forma de um parafuso, antes de cair na água. Flávio Valle, subprefeito da Zona Sul do Rio, afirmou que o veículo realizava um voo panorâmico quando bateu em um pássaro perto do Cristo Redentor.