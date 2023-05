Senado aprova primeira mulher para cargo de embaixadora do Brasil nos EUA

Diplomata Maria Luiza Ribeiro Viotti, de 69 anos, recebeu voto favorável da relatora, senadora Mara Gabrilli

Jefferson Rudy/Agência Senado Maria Luiza foi aprovada para cargo de embaixadora do Brasil nos EUA



O Senado aprovou nesta quarta-feira, 17, o nome da diplomata Maria Luiza Ribeiro Viotti, de 69 anos, para o cargo de embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Ela é a primeira mulher indicada ao cargo. Na semana passada, sua indicação havia sido aprovada na Comissão de Relações Exteriores (CRE). Em votação no plenário, nesta quarta, a indicação recebeu 44 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção. Durante a sessão, a senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) disse que se sentiu honrada por ser a relatora. “A indicação representa um marco na história do Itamaraty. Trata-se da primeira vez na história da nossa diplomacia que uma mulher vai chefiar a Embaixada [do Brasil] nos Estados Unidos. Isso fortalece os esforços para a maior representatividade de gênero nos postos mais importantes do serviço exterior brasileiro”, destacou a senadora. Na última semana, Maria Luiza ressaltou a importância da diplomacia parlamentar, assim como a iminente criação de grupo parlamentar Brasil-Estados Unidos. Para ela, essa iniciativa será de extrema importância para fortalecer os laços entre os dois países. “Hoje o Brasil e Estados Unidos se reconhecem como duas grandes democracias que compartilham valores”, disse a diplomata, ao lembrar que em 2024 será celebrado o bicentenário das relações bilaterais. De acordo com Maria Luiza, existe atualmente uma rede de 11 consulados para prestar atendimento à comunidade de brasileiros nos Estados Unidos. A diplomata é natural de Belo Horizonte e ingressou na carreira em 1976. Ela é graduada em Ciências Econômicas pela Associação de Ensino Unificado de Brasília em 1978, onde também concluiu os cursos de Aperfeiçoamento de Diplomatas (1982) e Altos Estudos (1995). Maria Luiza é mestre em economia pela Universidade de Brasília.