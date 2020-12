Ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, recebe pena de 4 anos de prisão

O ex-chefe de governo teria participado de um pacto de corrupção em fevereiro de 2014, em esquema que envolvia também um advogado e um juiz do Supremo Tribunal Federal

EFE/EPA/IAN LANGSDON Nicolas Sarkozy teve conversas telefônicas interceptadas pela polícia, o que comprovou o seu envolvimento no esquema de corrupção



Nesta terça-feira, 8, o Ministério Público da França pediu que o ex-presidente Nicolas Sarkozy sofra uma pena de quatro anos de prisão por crimes de corrupção e tráfico de influência. Durante o julgamento, que aconteceu em Paris, a Justiça considerou que os delitos foram comprovados por conversas telefônicas interceptadas pela polícia entre o ex-chefe de governo e o advogado Thierry Herzog. O promotor Jean-Luc Blachon afirmou que Nicolas Sarkozy “manchou” o posto de presidente, que ocupou entre 2007 e 2012.

O advogado Thierry Herzog também recebeu uma pena de quatro de prisão, além do impedimento do exercício de sua profissão por cinco anos. Também foi julgado o ex-juiz Gilbert Azibert, que foi acusado de ter se corrompido em troca de ascensão na carreira. O Ministério Público da França considerou que o trio realizou um “pacto de corrupção”, em fevereiro de 2014. O juiz teria ajudado Sarkozy a obter informações sobre um caso, para depois receber um cargo no Conselho de Estado de Mônaco. O advogado, por sua vez, é amigo de ambos e foi considerado o responsável pela aliança.

*Com informações da EFE