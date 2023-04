Ex-presidente do Peru acusado de receber propina da Odebrecht se entrega nos EUA

Alejandro Toledo é acusado por suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro, conluio e tráfico de influência

Reprodução / World Economic Forum Alejandro Toledo, ex-presidente do Peru



O ex-presidente do Peru Alejandro Toledo se entregou às autoridades dos Estados Unidos nesta sexta-feira, 21, para ser extraditado ao seu país. Ele chegou ao Tribunal de San Jose, na Califórnia, no horário marcado e evitou entrar pela porta principal para evitar encontrar com jornalistas presentes. “Já está lá em cima”, disse interlocutores à agência EFE, acrescentando que a esposa do ex-presidente, Eliane Karp, também está no local. Na véspera da sua intimação judicial, Toledo exigiu que a Justiça peruana não permitisse sua “morte na prisão” e disse que não sabia quanto tempo permanecerá preso nos Estados Unidos. O ex-presidente é acusado por suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro, conluio e tráfico de influência em relação ao escândalo da Odebrecht que, por sua vez, faz parte da Operação Lava Jato e que afetou diferentes lideranças latino-americanas. A extradição de Toledo para o Peru foi autorizada pela Justiça norte-americana em setembro do ano passado, após conjunto de provar que justificaram a medida, homologada em fevereiro deste ano pelo Departamento de Estado.

*Com informações da EFE