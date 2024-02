Ex-presidente do Peru é internado com suspeita de ‘pré-infarto’ e volta a prisão após 7 horas no hospital

Pedro Castillo cumpre uma ordem de prisão preventiva por 18 meses devido à tentativa de golpe que tentou realizar em 7 de dezembro de 2022 e por 36 meses pela acusação de ter liderado uma rede de corrupção durante seu mandato

O ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, foi levado de volta nesta sexta-feira, 2, à prisão onde está cumpre prena desde 7 de dezembro de 2022. Ele passou cerca de sete horas em um hospital de Lima devido a dores no peito que os médicos descreveram como “dor torácia osteomuscular”. Em comunicado, o Seguro Social de Saúde informou que o político foi levado de manhã ao Hospital de Seguridade Social II, no distrito de Vitarte, onde passou por “exames auxiliares focados principalmente em descartar patologia cardíaca” e que apontaram esse diagnóstico. Ele deixou o hospital de ambulância por volta das 18h locais (20h em Brasília) rumo ao presídio de Barbadillo, onde está detido.

Um dos advogados do ex-presidente, Eduardo Pachas, reportou à imprensa peruana que Castillo havia sofrido um “pré-infarto” e pediu a organizações de direitos humanos que fossem à prisão onde ele está detido para realizar “uma auditoria médica e fazer uma declaração sobre seu estado de saúde”. Ele também denunciou que foram solicitados exames médicos enquanto Castillo estava detido. Castillo cumpre uma ordem de prisão preventiva por 18 meses devido à tentativa de golpe que tentou realizar em 7 de dezembro de 2022 e por 36 meses pela acusação de ter liderado uma rede de corrupção durante seu mandato.

