Ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, recebe sentença por tentativa de golpe

A Justiça peruana emitirá nesta quinta-feira (27) a sentença no julgamento contra o ex-presidente de esquerda Pedro Castillo pelos crimes de rebelião, abuso de autoridade e perturbação da ordem pública após sua tentativa fracassada de fechar o Congresso em 2022. Castillo, um professor de escola rural e sindicalista que venceu, contra todas as expectativas, a eleição em 2021, foi o primeiro presidente do Peru sem vínculos com as elites. Mas seu governo, que gerou esperanças de reformas em um país com um terço da população na pobreza, fracassou, com acusações de corrupção em meio à sua tentativa frustrada de dissolver o Congresso para evitar a destituição.

A decisão encerrará oito meses de audiências contra Castillo e outros sete processados, incluindo a ex-primeira-ministra Betssy Chávez, asilada desde 3 de novembro na embaixada do México em Lima. A Sala Penal Especial da Suprema Corte, presidida pelo juiz José Neyra, deve iniciar a audiência às 9h00 (11h00 de Brasília).

O Ministério Público pediu 34 anos de prisão para Castillo e 25 anos para Betssy Chávez. Castillo, de 56 anos, cumpre há quase três anos uma ordem judicial de prisão preventiva na penitenciária exclusiva para ex-presidentes localizada dentro de uma base policial na zona leste de Lima.

Além de Castillo, o Peru tem outros três ex-presidentes presos: Alejandro Toledo, Ollanta Humala e Martín Vizcarra.

Publicado por Nícolas Robert