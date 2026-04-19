Presidente dos EUA escreveu na Truth Social que, caso o país persa recuse o novo acordo, Washington ‘destruirá’ todas as usinas de energia e todas as pontes de Teerã

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP Trump anuncia retomada nas conversas com o Irã e faz ameaça: 'Chega de ser bonzinho'



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo (19) que uma delegação americana estará no Paquistão na segunda-feira (20) para retomar as negociações com o Irã, ao mesmo tempo em que ameaçou destruir as infraestruturas do país do Oriente Médio em caso de fracasso das conversações.

Em uma mensagem na rede Truth Social, Trump também acusou Teerã de ter violado o cessar-fogo de duas semanas iniciado em 8 de abril, ao lançar ataques no sábado (18) no Estreito de Ormuz.

O presidente americano afirmou que oferecia ao Irã um “acordo razoável” e que, em caso de recusa por parte de Teerã, “os Estados Unidos destruirão todas as usinas de energia e todas as pontes no Irã”. “CHEGA DE SER BONZINHO!”, advertiu.

Enquanto as discussões seguem, o Estreito de Ormuz permanece fechado neste domingo, como retaliação ao bloqueio dos Estados Unidos aos portos iranianos, a apenas três dias do fim da trégua estabelecida entre os dois países em guerra.

Após mais de um mês de conflito, que deixou milhares de mortos e abalou a economia mundial, o anúncio de sexta-feira (17) sobre a reabertura do corredor marítimo gerou um impulso imediato nos mercados financeiros e provocou uma queda expressiva dos preços do petróleo.

Mas no sábado, poucas horas após a reabertura, o Irã anunciou a retomada do “controle rigoroso” de Ormuz, por onde, antes da guerra, transitavam 20% do fluxo global de hidrocarbonetos.

Pouco depois do anúncio, pelo menos três navios comerciais que tentavam atravessar o estreito foram alvos de disparos.

“Qualquer tentativa de aproximação do Estreito de Ormuz será considerada cooperação com o inimigo e o navio infrator será tomado como alvo”, advertiu a Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã.

Segundo o site Marine Traffic, o tráfego pelo estreito era nulo neste domingo. No início da manhã, dois metaneiros se aproximaram da ilha iraniana de Larak, mas deram meia-volta, segundo os dados da plataforma de rastreamento marítimo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou a ação iraniana como uma tentativa de “chantagear” seu país.

*Com informações da AFP