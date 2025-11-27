Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Eliseu Caetano > Tiroteio em Washington vira munição política para Trump, que busca reforçar discurso de endurecimento migratório

Tiroteio em Washington vira munição política para Trump, que busca reforçar discurso de endurecimento migratório

Presidente encontra no ataque – atribuído a um imigrante afegão – argumento para revisar programas humanitários e ampliar controle na fronteira

  • Por Eliseu Caetano
  • 27/11/2025 08h49 - Atualizado em 27/11/2025 08h50
EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL Presidente dos EUA, Donald Trump, durante uma reunião com o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, na Sala do Gabinete da Casa Branca Ataque ocorrido na região central de Washington abre espaço imediato para ser explorado politicamente pelo presidente Donald Trump

O ataque ocorrido na região central de Washington abriu espaço imediato para ser explorado politicamente pelo presidente Donald Trump. Assessores próximos já admitem que o episódio reúne exatamente os elementos que fortalecem a agenda que ele tenta implementar desde o retorno ao poder: endurecimento na política migratória, revisão de programas de acolhimento e retomada da narrativa de que falhas herdadas do governo anterior colocaram em risco a segurança nacional.

Trump reagiu classificando o caso como “ato de terror” e afirmando que a entrada do suspeito nos Estados Unidos “nunca deveria ter acontecido”. Segundo aliados, a estratégia a partir de agora será reforçar três linhas de argumentação:

1. Apontar que o governo anterior teria falhado na triagem de refugiados afegãos, especialmente sob o programa criado durante a retirada das tropas do Afeganistão em 2021;

2. Usar o episódio para pressionar pela revisão de todos os imigrantes afegãos já admitidos, alegando risco potencial à segurança interna;

3. Defender medidas ainda mais rígidas de controle, ampliando a triagem, limitando a entrada de estrangeiros e reforçando a presença militar em áreas sensíveis;

O presidente ordenou o envio de 500 soldados adicionais da Guarda Nacional para a capital e defendeu publicamente a suspensão de todos os pedidos de imigração de afegãos, medida que o governo implementou horas após o atentado.

Para analistas, a forma como o crime ocorreu – ataque a militares, em área nobre da cidade, por um estrangeiro recém-regularizado – constitui o cenário ideal para que Trump fortaleça sua retórica de segurança, capaz de mobilizar sua base e pressionar opositores a defender políticas migratórias mais duras.

O ataque que paralisou Washington

O atentado aconteceu na tarde de quarta-feira (26/11) a poucos quarteirões da Casa Branca, perto da estação Farragut West, no coração da capital. Dois soldados da Guarda Nacional de West Virginia patrulhavam a região quando foram surpreendidos por disparos. O ataque foi descrito pela polícia como uma emboscada.

Após os disparos, houve gritos, correria e evacuação de prédios vizinhos. A Casa Branca entrou em bloqueio temporário, ruas foram interditadas e helicópteros sobrevoaram a região. A capital ficou parcialmente paralisada por quase uma hora.

O suspeito, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 anos, tentou fugir, mas foi detido já ferido. As vítimas seguem em estado grave.

Aeroporto fechado e caos momentâneo

A gravidade do incidente levou a Administração Federal de Aviação a suspender temporariamente todas as decolagens no Aeroporto Ronald Reagan, o principal da cidade. O bloqueio, que durou cerca de 20 minutos, afetou voos, provocou atrasos em cascata e aumentou a sensação de pânico entre passageiros.

Washington vivia clima de grande movimento devido ao feriado prolongado, o que tornou o impacto ainda maior.

Quem é o suspeito e como entrou nos EUA

Lakanwal é natural do Afeganistão e teria chegado aos Estados Unidos em 2021 pelo programa de reassentamento criado após a retirada das tropas americanas daquele país. O programa foi implementado para acolher afegãos considerados vulneráveis, civis perseguidos, tradutores, colaboradores e pessoas ligadas a operações americanas.

Segundo documentos oficiais citados pela imprensa, ele solicitou asilo em 2024, obtendo aprovação em 2025, o que lhe dava permissão legal de residência. Até então, não havia registros públicos de antecedentes criminais.

Como funcionava o programa afegão suspenso pelo governo

O programa de reassentamento criado em 2021 recebeu dezenas de milhares de afegãos. Eles podiam obter moradia temporária, assistência básica e encaminhamento para processos migratórios regulares, como pedido de asilo ou visto humanitário.

Críticos do programa alegavam falhas na triagem e excesso de concessões. Defensores afirmavam que se tratava de um compromisso humanitário assumido pelos Estados Unidos após 20 anos de presença militar no Afeganistão.

Com o ataque, o governo americano anunciou a suspensão imediata e por tempo indeterminado de todos os pedidos de imigração relacionados a afegãos, alegando necessidade de revisar critérios de segurança.

Riscos, consequências e debate humanitário

A suspensão atinge milhares de pessoas que aguardavam aprovação de vistos, reunificação familiar ou reassentamento. Organizações de direitos humanos alertam para risco de violações, estigmatização de comunidades inteiras e penalização de refugiados sem relação com o crime.

Há também temor de que o caso alimente hostilidade contra afegãos já estabelecidos legalmente no país.

O que vem a seguir

A investigação continua, e autoridades ainda não confirmaram motivação ideológica ou ligação com qualquer grupo extremista. Caso o FBI conclua que o ataque não foi motivado por terrorismo, o debate político pode ganhar contornos ainda mais tensos: opositores acusariam o governo de usar uma tragédia isolada para justificar medidas extremas.

Do lado da Casa Branca, a expectativa é de que o episódio sirva como ponto de inflexão para reforçar políticas de segurança e migratórias – algo que Trump deverá utilizar intensamente nos próximos dias.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

