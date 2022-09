‘Exemplo de devoção ao dever’, diz Papa em homenagem à rainha Elizabeth II

Pontífice saudou Charle III que se tornou rei imediatamente após o falecimento da monarca

OSSERVATORE ROMANO / AFP Papa francisco presta homenagem para Elizabeth II



O Papa Francisco prestou homenagem à rainha Elizabeth II que morreu nesta quinta-feira, 8. “Profundamente entristecido com a notícia do falecimento de Sua Majestade”, disse o pontífice em um comunicado. “Ofereço minhas mais profundas condolências a Sua Majestade, aos membros da Família Real, ao povo do Reino Unido e à Commonwealth”, acrescentou. Em sua homenagem, ele exaltou a monarca. “Exemplo de devoção ao dever, seu firme testemunho de fé em Jesus Cristo e sua firme esperança em suas promessas”. Francisco aproveitou o momento para saudar Charles III que se tornou rei, aos 73 anos, após o falecimento de sua mãe. “Encomendando sua nobre alma à bondade misericordiosa de nosso Pai Celestial, asseguro a Sua Majestade minhas orações para que Deus Todo-Poderoso o sustente com sua graça infalível, enquanto assume agora suas altas responsabilidades como Rei”, declarou. Elizabeth II faleceu nesta quinta no Castelo de Balmoral, na Escócia, mas a causa da morte não foi informada.