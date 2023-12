Exército brasileiro envia blindados para fronteira com a Venezuela em meio a disputa territorial

Governo do ditador Nicolás Maduro reivindica parte do território da Guiana

Divulgação/Exército Brasileiro Viaturas e Blindados Rio Negro (PR)Operação Fogo e BalaçoViaturas Blindadas Exército Rosário do Sul (RS).



O Exército brasileiro decidiu enviar 20 blindados do modelo Guaicuru para a cidade de Pacaraima, em Roraima, como medida de segurança devido à tensão na fronteira entre a Venezuela e a Guiana. Esses blindados serão deslocados de unidades localizadas nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. Além disso, o Exército também aumentou o efetivo para o patrulhamento na fronteira com a Venezuela, totalizando agora 130 militares. Outra ação tomada pela Força foi a ativação do 18º Regimento de Cavalaria Mecanizado (18° R C Mec) em Boa Vista. As medidas foram tomadas devido à disputa entre a Venezuela e a Guiana pela região de Essequibo.

A Venezuela argumenta que o rio Essequibo é a fronteira natural, como era em 1777, quando pertencia à Capitania Geral do Império Espanhol. O país se baseia no Acordo de Genebra, assinado em 1966, antes da independência da Guiana do Reino Unido, para reivindicar seus direitos sobre a região. Por outro lado, a Guiana se apoia em um laudo arbitral de Paris de 1899, que estabeleceu as fronteiras atuais. O governo do ditador Nicolás Maduro, por sua vez, pede à Corte Internacional de Justiça (CIJ), principal tribunal das Nações Unidas, que ratifique o laudo de 1899.