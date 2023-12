Secretária do Itamaraty diz que referendo sobre Essequibo é assunto interno da Venezuela

O governo venezuelano aprovou, por 96% dos votos, um referendo para incorporar o território da Guiana como um estado da Venezuela. Lula pediu bom senso entre os países vizinhos

Cúpula Social do Mercosul após 7 anos de pausa



Em abertura da Cúpula Social do Mercosul, a secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, embaixadora Gisela Padovan, afirmou nesta segunda-feira, 4, que a transformação de Essequibo, estado pertencente à Guiana, em um estado venezuelano é assunto interno da Venezuela. “É um assunto interno da Venezuela, tanto que a própria Corte Internacional de Justiça [CIJ] não se pronunciou só sobre o plebiscito. Se pronunciou sobre qualquer medida que altere a atual situação”, disse Padovan.

No domingo, 3, o governo venezuelano aprovou, por 96% dos votos, um referendo para incorporar Essequibo como um estado da Venezuela. Atualmente a região é anexada à Guiana e os dois países disputam o seu controle. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediu bom senso aos vizinhos da América do Sul.“Se tem uma coisa que precisamos para crescer e melhorar a vida do nosso povo é a gente baixar o facho, trabalhar com muita disposição de melhorar a vida do povo e não ficar pensando em briga, não ficar inventando história. Então, espero que o bom sendo prevaleça do lado da Venezuela e da Guiana”, disse Lula.

O evento está sendo retomado após interrupção desde 2016 e vai ocorrer até esta terça-feira, 5, o objetivo é promover discussões na sociedade, pautas que posteriormente serão levadas à Reunião do Conselho do Mercado Comum, no dia 6, e à Cúpula de Líderes, em 7 de dezembro.“A integração não pode ser um processo fechado, só de governos. Ela precisa de participação social. E esse é o momento de receber os insumos sobre o que a sociedade deseja e os rumos que ela quer para o processo de integração”, argumentou Gisela. Participaram também a ministra da Igualdade Racial do Brasil, Anielle Franco; a ministra interina da Secretaria-Geral da Presidência da República, Maria Fernanda Coelho; a ministra interina do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli; a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves; o representante do Parsul, Arlindo Chinaglia; o secretário de Estado de Governo do Rio de Janeiro, Bernardo Rossi; o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes; a representante do Ministério das Relações Exteriores do Paraguai, embaixadora Helena Felipe e a representante da Articulação Feminista do Mercosul, Verônica Ferreira.