Exército de Israel anuncia morte de líder mais importante do Hezbollah, Hasan Nasrallah

Ali Karki, o comandante da Frente Sul do Hezbollah, também estaria entre os mortos, de acordo com os militares israelenses

EFE/EPA/ABBAS SALMAN O Hezbollah lançou dezenas de projéteis no norte e centro de Israel e na Cisjordânia ocupada por Israel



Israel anunciou neste sábado (28), que matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, dando seu golpe mais significativo contra a o grupo xiita após meses de conflito. Não houve confirmação imediata do Hezbollah. Nasrallah se torna o mais recente, e de longe o mais poderoso, alvo a ser morto por Israel em semanas de lutas intensificadas. O exército disse que vários comandantes do Hezbollah foram mortos junto com Nasrallah em um poderoso ataque aéreo na sexta-feira (27). Ali Karki, o comandante da Frente Sul do Hezbollah, também estaria entre os mortos de acordo com os militares israelenses.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Chefe do Estado-Maior de Israel, Tenente-General Herzi Halevi, afirmou disse o ataque contra a liderança do Hezbollah foi o resultado de um longo período de preparação. O ataque aéreo foi realizado enquanto a liderança do grupo se reunia em sua sede em Dahiyeh, ao sul de Beirute. Segundo o Ministério da Saúde libanês seis pessoas foram mortas e 91 ficaram feridas nos ataques que destruíram seis prédios residenciais.

O exército israelense afirmou que estava mobilizando soldados de reserva adicionais à medida que as tensões aumentavam com o Líbano , ativando três batalhões de soldados de reserva após enviar duas brigadas ao norte de Israel no início da semana para treinar para uma possível invasão terrestre. Na manhã de sábado, o exército israelense realizou vários ataques no sul de Beirute e no Vale de Bekaa, no leste do Líbano. O Hezbollah lançou dezenas de projéteis no norte e centro de Israel e na Cisjordânia ocupada por Israel.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte