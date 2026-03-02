Exército dos EUA anuncia morte de quarto militar americano em operação no Irã

‘O quarto militar, que foi gravemente ferido durante os ataques iniciais do Irã, acabou sucumbindo aos ferimentos’

O Exército dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (2) a morte de um quarto militar americano na guerra contra o Irã.

Às 11h30 GMT (8h30 em Braília) de 2 de março, “quatro membros das forças armadas americanas haviam morrido em combate”, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom), que no domingo havia relatado a morte de três militares.

“O quarto militar, que foi gravemente ferido durante os ataques iniciais do Irã, acabou sucumbindo aos ferimentos“, escreveu o Centcom, sem revelar detalhes sobre a localização ou a identidade do militar.

Irã diz que não negociará com os EUA

Após os ataques aéreos dos EUA e de Israel contra o Irã, o poderoso chefe do Conselho de Segurança Nacional iraniano, Ali Larijani, negou qualquer negociação com o governo americano. “Não negociaremos com os EUA”, declarou Larijani nesta segunda-feira (2), em publicação nas redes sociais. Ele desmentiu as notícias veiculadas pela imprensa de que representantes iranianos teriam tentado iniciar conversas com Washington.

Larijani também acusou o presidente americano Donald Trump de ter “mergulhado a região no caos com seus ‘sonhos ilusórios’”. Ele acrescentou que Trump agora está preocupado com as perdas entre as forças americanas.

Desde o início dos ataques dos EUA e de Israel, 555 pessoas foram mortas no Irã, segundo dados oficiais. “Como resultado dos ataques terroristas EUA-Sionismo em várias regiões do nosso país, 131 cidades foram afetadas até o momento e, lamentavelmente, 555 de nossos compatriotas foram mortos”, declarou a Cruz Vermelha Iraniana nesta segunda-feira (2), por meio das redes sociais.

