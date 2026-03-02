Jovem Pan > Notícias > Mundo > Exército dos EUA anuncia morte de quarto militar americano em operação no Irã

Exército dos EUA anuncia morte de quarto militar americano em operação no Irã

‘O quarto militar, que foi gravemente ferido durante os ataques iniciais do Irã, acabou sucumbindo aos ferimentos’

  • Por Jovem Pan*
  • 02/03/2026 10h21 - Atualizado em 02/03/2026 10h24
ATTA KENARE / AFP Uma coluna de fumaça sobe após um ataque militar na capital, Teerã, em 2 de março de 2026. Uma coluna de fumaça sobe após um ataque militar na capital, Teerã, em 2 de março de 2026.

O Exército dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (2) a morte de um quarto militar americano na guerra contra o Irã.

Às 11h30 GMT (8h30 em Braília) de 2 de março, “quatro membros das forças armadas americanas haviam morrido em combate”, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom), que no domingo havia relatado a morte de três militares.

“O quarto militar, que foi gravemente ferido durante os ataques iniciais do Irã, acabou sucumbindo aos ferimentos“, escreveu o Centcom, sem revelar detalhes sobre a localização ou a identidade do militar.

Irã diz que não negociará com os EUA

Após os ataques aéreos dos EUA e de Israel contra o Irã, o poderoso chefe do Conselho de Segurança Nacional iraniano, Ali Larijani, negou qualquer negociação com o governo americano. “Não negociaremos com os EUA”, declarou Larijani nesta segunda-feira (2), em publicação nas redes sociais. Ele desmentiu as notícias veiculadas pela imprensa de que representantes iranianos teriam tentado iniciar conversas com Washington.

Larijani também acusou o presidente americano Donald Trump de ter “mergulhado a região no caos com seus ‘sonhos ilusórios’”. Ele acrescentou que Trump agora está preocupado com as perdas entre as forças americanas.

Desde o início dos ataques dos EUA e de Israel, 555 pessoas foram mortas no Irã, segundo dados oficiais. “Como resultado dos ataques terroristas EUA-Sionismo em várias regiões do nosso país, 131 cidades foram afetadas até o momento e, lamentavelmente, 555 de nossos compatriotas foram mortos”, declarou a Cruz Vermelha Iraniana nesta segunda-feira (2), por meio das redes sociais.

*com informações da AFP

